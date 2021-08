Manca l'ossigeno liquido: SpaceX potrebbe aver problemi a effettuare i prossimi lanci

La presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha spiegato che la limitata disponibilità di ossigeno liquido potrebbe avere un impatto significativo sui prossimi lanci in programma, rendendoli più complessi. Ha anche aggiunto che "chiunque avesse dell'ossigeno liquido che gli avanza, può mandarci una mail".

L'ossigeno liquido ha diversi utilizzi, ad esempio è necessario per i pazienti ricoverati in ospedale, anche per COVID-19, e per il trattamento dell'acqua potabile. Nei giorni scorsi, riporta BusinessInsider, la città di Orlando ha ad esempio richiesto ai cittadini di limitare l'uso di acqua nelle loro abitazioni per permettere il trattamento dei pazienti COVID. Nel caso di SpaceX, è utilizzato insieme al metano liquido per alimentare i motori Raptor di Starship o assieme al cherosene RP-1 nei Merlin del Falcon 9.

La Shotwell durante il suo intervento alla conferenza Space Symposium, che potete vedere sopra, ha spiegato che "quest'anno sentiremo l'impatto della mancanza di ossigeno liquido per i lanci. Faremo certamente in modo che gli ospedali abbiano le scorte che servono", aggiungendo poi la richiesta, immaginiamo più che altro una battuta, di farle sapere via mail qualora se ne avesse a disposizione un po'.

Interessante anche come abbia fatto notare che Starlink, servizio internet della società da poco arrivato a 100.000 utenti, sia al momento colpito dalla crisi dei chip che rende difficile reperire i pezzi necessari per fornire i kit ai propri clienti.

A meno di cambi di programma, il 15 settembre SpaceX farà partire Inspiration4 con il primo equipaggio completamente civile. Un'impresa che attirerà ulteriore attenzione verso l'azienda fondata da Elon Musk e che verrà seguita, prima, durante e dopo, da una serie Netflix, Countdown: Inspiration4 Mission to Space, il cui primo episodio verrà rilasciato tra meno di due settimane.