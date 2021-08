Cambiamento climatico e responsabilità dell'uomo: il caso dell'alluvione in Germania

Sono diversi i motivi per cui in queste ultime settimane la questione dei cambiamenti climatici è su tutte le prime pagine dei giornali. Innanzitutto il grido d'allarme lanciato ancora una volta dall'IPCC, che per la prima volta ha parlato di "punto di non ritorno superato". E poi gli eventi estremi di un'estate estrema, con il Canada a 50 °C e l'aumento dei decessi dovuti a temperature ben al di sopra della media in diverse parti del mondo. Tra i più recenti episodi va ricordata purtroppo l'alluvione che ha colpito il nord della Germania, il Lussemburgo e parte di Belgio e Olanda, che tra il 13 e il 15 luglio ha provocato più di 200 vittime.

Un gruppo di scienziati provenienti da diversi Paesi europei e dagli Stati Uniti ha condotto uno studio per verificare l'eventuale correlazione tra il fenomeno estremo verificatosi in quell'area e il cambiamento climatico generato dall'uomo. In particolare, si è cercato di capire quanto gli effetti devastanti dell'alluvione siano da attribuire al surriscaldamento terrestre e quanto invece ad altri fattori non direttamente attribuibili al climate change.

I danni a cose, infrastrutture e persone sono stati moltiplicati dalla particolare conformazione morfologica del suolo, nonché dall'ampia saturazione del terreno già impregnato d'acqua per le piogge precedenti. La raccolta dei dati è stata tuttavia resa più complicata dal fatto che diverse strumentazioni per il monitoraggio idrologico della zona sono andate distrutte durante l'alluvione. Per questo motivo la valutazione è stata incentrata sul principale determinante meteorologico, ovvero "l'evento delle forti piogge".