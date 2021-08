Cambio del clima, effetti evidenti: decessi per temperature estreme in forte crescita

Climate change, cambio del clima, surriscaldamento globale. Chiamatelo come volete, ma il problema è sempre quello: l'equilibrio climatico del nostro pianeta è stato alterato dall'attività antropica, che ne ha velocizzato il processo di variazione ben più di quanto la natura stessa - e tutti i suoi fenomeni, dall'eruzione dei vulcani alle correnti marine - non abbia fatto in tutta la sua storia. Gli effetti li stiamo vedendo tutti i giorni - dalla pioggia a oltre 3.200 metri di altitudine in Groenlandia alle temperature record di luglio - e ci riguardano da vicino. Non solo le generazioni future ne subiranno le conseguenze, ma anche quella attuale sta vivendo il dramma sulla propria pelle.

Uno degli aspetti più sconcertanti riguarda la relazione tra cambio del clima e numero di decessi: i dati analizzati dagli scienziati - tra cui recentemente quelli dell'University of Washington - portano a risultati preoccupanti. Gli studi confermano purtroppo come ci sia una correlazione diretta tra aumento di fenomeni estremi e morti, riportando come negli ultimi decenni si sia registrata un'impennata in tal senso. Solo nel 2019 sono stati stimati più di un milione di decessi dovuti alle temperature anomale, sia per il caldo che per il freddo.

I ricercatori americani hanno messo in correlazione 17 cause di morte che si ritiene possano essere dovute (anche) alle condizioni meteo estreme (tra cui infarti, malattie ai polmoni, diabete) al numero di decessi registrati in 8 Paesi. I dati sono poi stati elaborati riportandoli su scala globale.