Groenlandia: per la prima volta ha piovuto (e tanto) nel punto più alto dell'isola

Il 14 agosto del 2021 entrerà purtroppo nella storia della Groenlandia per un fatto alquanto insolito: per la prima volta è stata osservata la pioggia (anziché neve) nell'area del Summit Camp, un evento rarissimo che non lascia presagire nulla di buono. Per la terza volta in assoluto si è vista la colonnina di mercurio salire sopra lo zero in questo punto che, pensate, si trova nel bel mezzo dell'isola ad un'altezza di 3.216 metri.

L'area è stata interessata, oltretutto, da una vera e propria tempesta d'acqua capace di scaricare sui ghiacciai circa 7 miliardi di tonnellate d'acqua. Secondo il National Snow and Ice Data Center in Groenlandia non aveva mai piovuto così tanto da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1950 e, di certo, l'acqua non si era mai spinta così lontano da raggiungere il Summit in quota, se non sotto forma di neve e ghiaccio.

Gli strumenti del Summit Camp, che conta solo 5 persone in inverno e sale fino a 38 unità in estate, hanno rilevato l'eccezionale risalita della temperatura oltre lo zero alle 7 del mattino del 14 agosto e nello stesso istante è iniziata copiosa anche la pioggia. Alle 10.40 del mattino si è raggiunta la temperatura massima di 0,48 °C e, alle ore 14 circa, è stata osservata la formazione di un sottile strato di cristalli di ghiaccio per il congelamento della stessa pioggia a contatto con la superficie nevosa. Soltanto dopo le 16,20 la temperatura è tornata sotto lo zero, per poi crollare a -8,5 °C nella notte.