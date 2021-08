Fusione nucleare, in California l'esperimento che sbalordisce

Questa volta ci sono andati vicini e, in una frazione di secondo, gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory (California) sono stati in grado di generare 1,3 milioni di joule d'energia concentrando dei potentissimi laser in un punto ben preciso. Non si era mai giunti così vicini al cosiddetto "Breakeven", ovvero un pareggio tra energia utilizzata dall'esterno (per raggiungere la giusta temperatura) e quella generata dalla fusione stessa.

Nel corso dell'intero esperimento, tenutosi lo scorso 8 agosto, è stata ricreata una quantità di energia pari al 70% di quella assorbita, un traguardo sbalorditivo che ha avvicinato l'uomo verso il traguardo definitivo, ovvero l'ignizione. Raggiunto e superato il breakeven si entra in questo campo, dove si avrebbe l'autosostentamento della reazione di fusione e, subito dopo, un bilancio positivo in grado di risolvere uno dei principali problemi dei nostri tempi: la produzione di energia pulita (teoricamente) illimitata e senza scorie (anche Jeff Bezos sta investendo in questo campo).

Per raggiungere questo incredibile risultato al National Ignition Facility (NIF), il team di scienziati ha utilizzato il flusso di ben 192 giganteschi laser diretti verso una piccola sfera; vaporizzata la capsula esterna sono implosi gli elementi all'interno, ovvero trizio e deuterio (isotopi dell'idrogeno). A questo punto l'elevatissima temperatura, densità e pressione hanno indotto gli atomi alla fusione con la creazione di elio, la liberazione dei neutroni e diretto rilascio di energia.