Per quanto possa sembrare paradossale sotto certi aspetti, è più facile osservare le altre galassie che la nostra, la Via Lattea. Trovandoci al suo interno, infatti, risulta difficoltoso ottenerne un'immagine panoramica che ne descriva la forma complessiva, mentre possiamo ottenere splendide immagini come quella da 2,2 gigapixel scattata recentemente dall'astrofotografo Bartosz Wojczyński.

Per questo è ancora possibile, studiandola, imbattersi in sorprendenti novità, come quella registrata impiegando il telescopio spaziale Spitzer della NASA prima del suo ritiro, avvenuto nel gennaio 2020, e incrociandone i rilievi con gli ultimi dati rilasciati dalla missione Gaia dell'ESA.

Il risultato di questo studio condotto dal gruppo internazionale di ricerca Caltech e pubblicato su Astronomy & Astrophysics (trovate il link all'articolo completo in FONTE) è la scoperta di un "braccio rotto" tra quelli della nostra galassia a spirale.