Iniezioni senza ago? Al MIT sperimentano il getto diretto di liquidi sottopelle

In tempi di vaccini su scala globale e paura degli aghi arriva dal MIT e dall'Università di Twente uno studio molto interessante che punta a mandare in pensione gli odiati nemici di metallo. L'esperimento potrebbe non sembrare così entusiasmante a prima vista: i ricercatori hanno infatti sparato un liquido ad alta pressione attraverso una goccia e osservato l'impatto con una videocamera ad altissima velocità (50.000fps), estrapolando così i frame più importanti.

Nell'immagine sopra viene riportata anche la foto classica del proiettile che attraversa un mela, tuttavia in quel caso è impossibile studiare il percorso esatto e tutte le dinamiche accorse all'interno del frutto, al contrario della goccia che è invece trasparente. Grazie a questo esperimento si è così arrivati a sviluppare un modello che prevede come un un getto di fluido impatta una goccia di data viscosità ed elasticità.

La buona notizia è che anche la nostra pelle è da considerarsi viscoelastica ed ulteriori studi potrebbero aiutare gli ingegneri a sviluppare un sistema capace di trapassare l'epidermide e iniettare qualsiasi liquido senza l'ausilio di aghi. L'obiettivo, neanche a dirlo, è di minimizzare il fastidio e i danni alla pelle. Una volta trovata la giusta combinazione si potrebbe poi modulare l'intensità del getto e personalizzarla a seconda del medicinale: l'insulina e certi vaccini, ad esempio, vanno iniettati negli strati superficiali della pelle mentre altri sono più efficaci se spinti più in profondità.

Siamo ancora lontani da un sistema realmente efficace, uno dei problemi principali riguarda l'aria che si crea attorno al getto di liquidi (osservabile nel flusso che attraversa la goccia), perché è ovvio che non si vuole alcuna "bolla" dentro il corpo. Pian piano il team porterà avanti altri test su materiali sempre più viscosi e vicini alla consistenza della nostra pelle, di certo si tratta di un interessante punto di partenza.