Luglio 2021 è stato il mese più caldo mai registrato

Pochi giorni dopo l'appello dell'ONU, che ha invocato la riduzione di emissioni di CO2 come unica soluzione per evitare danni peggiori rispetto a quelli, già irreversibili, a cui stiamo andando incontro, arriva un altro dato importante dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA): luglio 2021 è stato il mese più caldo da quando si registra il dato globale sulla temperatura, ovvero negli ultimi 142 anni.

Rick Spinrad della NOAA ha spiegato che "luglio è, a livello globale, il periodo più caldo dell'anno in media, ma quello del 2021 ha un valore particolare perché non è solo il luglio, ma anche il mese più caldo in assoluto. Questo record si aggiunge all'inquietante e distruttiva prospettiva che il cambiamento climatico ha in serbo per il Pianeta".

All'interno del report (trovate il link a fondo pagina) vengono segnalati diversi dati che tracciano però tutti la stessa, certo non esaltante immagine. In generale, combinando le temperature registrate su terre emerse e superfici dei mari, si è segnalato un aumento di 0,01 gradi Celsius rispetto ai precedenti record, ovvero luglio 2016, 2019 e 2020, che condividevano la misurazione.

Il termometro ha segnato 0,93 gradi Celsius in più rispetto alla media del ventesimo secolo (15,8 gradi Celsius), con record in negativo nell'emisfero settentrionale nel suo complesso e in Asia nello specifico. In Europa è stato il secondo luglio più caldo di sempre mentre in Nord America, Sud America, Africa e Oceania si sono comunque registrati valori da "top 10".

Nel report viene anche fatta la previsione che, a meno di sorprese, il 2021 sarà uno dei 10 anni più caldi mai registrati e che questi valori sono compatibili con il cambiamento a lungo termine che è stato più volte paventato dagli scienziati.