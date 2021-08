L'Etna adesso è un po' più alto, spodestato dopo 40 anni il Cratere Nord Est

Il vulcano più alto e attivo d'Europa aggiorna in queste ore i suoi valori e si spinge un po' più su, l'Etna è infatti "cresciuto" dopo le recenti eruzioni e toccato così i 3.357m di altezza nel punto più alto. Secondo il bollettino settimanale sul monitoraggio vulcanico, geochimico e sismico dell'INGV datato 10 agosto (link in Fonte), lo scarto di approssimazione è di 3 metri e ad aver raggiunto il nuovo record è stato il Cratere di Sud Est, il più attivo in quest'ultimo periodo.

Il Cratere di Nord Est resta così fermo 30 metri circa più in basso, con la sommità a 3.324m; tutte misurazioni ottenute al momento dall'analisi delle immagini satellitari che dovranno essere verificate sul campo nei prossimi mesi con campagne ad hoc. Si tratta di un passaggio storico dopo che per 40 anni quest'ultimo ha rappresentato la vetta del vulcano; dal 1980 circa si è sempre guardato alla vetta di Nord Est che, in occasione dei parossismi di quello stesso anno e del febbraio '81, raggiunse temporaneamente i 3.350m. Successivi cedimenti nel 2018 riportarono poi la sommità sui 3.326m, fino a questi giorni.