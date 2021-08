Realizzato in Cina il vetro più duro al mondo, scalfisce anche i diamanti

Sperimentando nuove disposizioni degli atomi di carbonio, alcuni scienziati dei materiali in Cina hanno creato un vetro estremamente duro, capace perfino di scalfire la superficie di un diamante. Si tratta di una scoperta molto interessante perché il nuovo materiale, chiamato al momento AM-III, risulta essere trasparente (con riflessi giallognoli) e con proprietà da semiconduttore, con un'efficienza vicina a quella del silicio.

Il pensiero volge subito verso possibili applicazioni: vista la capacità di trasportare corrente elettrica, le sue potenzialità crescono infatti a dismisura e già si pensa ad eventuali impieghi nel mondo dell'high-tech. Interamente composto di atomi di carbonio, nel test di durezza di Vickers ha raggiunto 113 gigapascals (GPa), un valore altissimo se consideriamo che i diamanti naturali rientrano abitualmente nel range 50-70 GPa e quelli artificiali possono toccare i 100 GPa.

Non si hanno notizie sugli eventuali costi, di certo siamo ben lontani dalla realizzazione su larga scala e dagli impieghi più commerciali. I ricercatori cinesi, giusto per dare un contesto realistico, immaginano un vetro antiproiettile realizzato con questo materiale e ipotizzano una resistenza 20 o addirittura 100 volte maggiore rispetto ai modelli attuali. La struttura interna, infatti, è del tutto atipica: mentre in un diamante gli atomi di carbonio sono tutti perfettamente allineati, di norma nel vetro si ha il "caos" che ne determina una debolezza intrinseca.