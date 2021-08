Non c'è più tempo: i cambiamenti climatici in corso non hanno precedenti nelle ultime migliaia di anni e alcuni, come l'innalzamento del livello del mare, sono ormai irreversibili. Solo delle forti riduzioni nelle emissioni di anidride carbonica e altri gas serra potrebbero a questo punto arginare un fenomeno che negli ultimi anni ha accelerato, e non dà segno di voler rallentare. A dirlo, e senza mezzi termini, è il sesto rapporto dell'IPCC, gruppo intergovernativo dell'ONU dedicato al cambiamento climatico. Quello pubblicato oggi è solo il primo capitolo, mentre i prossimi usciranno nei mesi a venire, ed è il risultato di ricerche e modelli elaborati dai più importanti climatologi al mondo: pur non avendo fatto in tempo a valutare gli eventi estremi che hanno colpito tutti i continenti negli ultimi mesi, dai roghi negli Stati Uniti e in Siberia alle drammatiche alluvioni in Europa ai 50°C in Canada, il trend è quello delineato. Ciò che fino a oggi è stato un leitmotiv a cui ci siamo man mano sempre più abituati - non c'è più tempo, il clima sta cambiando - con il report di oggi ha assunto uno spessore diverso grazie al supporto dei dati e all'evidenza della crisi in corso: l'ultimo rapporto dell'IPCC risale al 2014, ne era derivato l'accordo di Parigi del 2015 che aveva fissato nell'aumento di 1,5°C - 2°C rispetto all'epoca preindustriale la soglia da non superare, e da allora le cose sono peggiorate rapidamente.

Al rapporto hanno lavorato 234 scienziati di 195 paesi, e la parola chiave è "punto di non ritorno": se la temperatura del pianeta supererà la soglia di allerta, non ci saranno modi efficienti per riportarla indietro; se i ghiacci dei poli si scioglieranno oltre un certo limite, non riusciranno a tornare solidi come avveniva prima; se i roghi continueranno a consumare le foreste, ci vorrà del tempo per vederle ricrescere, se succederà. Insomma, le cose non torneranno più come prima. I cambiamenti climatici non riguardano solo la temperatura: intensificano il ciclo dell'acqua, portando a inondazioni più frequenti; cambiano la geografia delle piogge, aumentandone la quantità alle alte latitudini e diminuendola nei subtropici; aumentano il livello dei mari e la loro temperatura, favorendone l'acidificazione, le inondazioni e l'erosione delle coste; fanno sciogliere i ghiacciai e le nevi; aumentano la temperatura nelle città.

La vita sulla Terra potrebbe riprendersi facendo evolvere nuove specie e creando nuovi ecosistemi, dicono gli scienziati: per gli uomini però le conseguenze potrebbero essere irreversibili. Tutto questo, secondo il rapporto odierno, non è inevitabile, ma sempre più probabile, soprattutto in assenza di interventi, come ha spiegato la copresidente dell'Ipcc, Valèrie Masson-Delmotte: "Questo rapporto è un riscontro oggettivo: ora abbiamo un quadro molto più chiaro del clima passato, presente e futuro, che è essenziale per capire dove siamo diretti, cosa si può fare e come ci possiamo preparare". Secondo il rapporto, la soglia di 1,5°C sarà sicuramente superata entro i prossimi due decenni, e l'obiettivo diverrà mantenerla, ma sarà necessario agire immediatamente per ridurre le emissioni su larga scala: peccato che fino ad oggi non ci sono molti segni ottimistici. Sono pochissime le nazioni che hanno presentato nuovi piani contro il cambiamento climatico in vista del prossimo vertice COP26 che si terrà a Glasgow a novembre, già rimandato di un anno a causa della pandemia.