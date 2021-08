Energia infinita dallo spazio: anche Caltech prova il fotovoltaico (wireless) del futuro

Il California Institute of Technology fa sul serio e annuncia di aver ricevuto ben 100 milioni di dollari per il proprio ambiziosissimo progetto Space-based Solar Power Project (SSPP); l'obiettivo è di creare un loop continuo di produzione di energia nello spazio e trasmissione verso la Terra. Nessuna interruzione, nessuna dipendenza dalle condizioni meteo o dalla rotazione del pianeta, con un simile sistema si potrà generare un flusso continuo e illimitato.

Non è la prima volta che parliamo di energia fotovoltaica prodotta in orbita e "spedita" a terra, nei mesi scorsi è stato infatti il Pentagono a far parlare dell'argomento con un pannello sperimentale denominato PRAM, capace di produrre (ancora) solo 10 watt. La quantità di energia trasmissibile rappresenta ancora l'incognita principale, ma la tecnologia in gioco non cambia: sistema wireless tramite particolari radiofrequenze e il vantaggio di direzionare il flusso dove necessario.

Curiosa la storia che sta dietro il lauto finanziamento, le fonti del Caltech parlano infatti di un donatore anonimo che, nel 2013, staccò un assegno che ha reso possibile l'intero progetto. L'istituto californiano ha svelato soltanto in questi giorni la vicenda, lo ha fatto a ridosso di un importante annuncio che precede il primo test reale, seppur manchino ancora circa due anni al lancio del prototipo su cui gli scienziati sono al lavoro. Sono stati contestualmente rivelati i nomi dei benefattori, ovvero Donald e Brigitte Bren, al 132mo posto nella classifica Forbes 2021dei miliardari più ricchi.