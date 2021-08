SpaceX: il volo di Inspiration4 diventerà un documentario su Netflix a settembre

A settembre la prima missione spaziale di SpaceX con equipaggio civile, Inspiration4, diventerà un documentario su Netflix: Countdown: Inspiration4 Mission To Space mostrerà al pubblico "rimasto sulla Terra" il processo di addestramento, preparazione e poi il viaggio vero e proprio attraverso cinque puntate rilasciate a stretto giro sulla piattaforma di streaming video.

L'esperimento è interessante non solo perché ci mostrerà un lungo dietro le quinte di cosa vuol dire prepararsi per un'esperienza del genere, ma anche per le tempistiche di rilascio che permetteranno di seguirla quasi in tempo reale: il lancio, a meno di cambi di programma, dovrebbe avvenire il 15 settembre, con la serie che verrà distribuita con i primi due episodi il 6 del mese, poi con altri due il 13 e infine documenterà il volo vero e proprio attraverso un ultimo appuntamento speciale, pubblicato nelle due settimane successive.

This September, four civilians will launch into space for a three-day trip orbiting Earth.



Countdown: Inspiration4 Mission To Space — the first Netflix documentary series to cover an event in near real-time — will premiere in five parts leading up to and following the mission. pic.twitter.com/8fLnxHCQNN