Torna la pioggia di meteoriti più attesa dell'anno, visibile già da ora: le Perseidi, meglio conosciute come lacrime di San Lorenzo, nei prossimi giorni solcheranno il cielo notturno con le loro scie luminose. Le telecamere della NASA ne hanno già intercettato una il 26 luglio scorso, dopo aver registrato e fotografato un brillamento solare a inizio mese.

Nell'emisfero settentrionale, quindi anche in Italia, sarà possibile assistere allo spettacolo astronomico di "stelle cadenti" già in queste sere, in una fascia compresa tra le 22.00 le 4.00 del mattino. Il picco di visibilità è previsto però nella notte tra l'11 e il 12 agosto, quando il cielo verrà attraversato da un centinaio di scie luminose visibili ad occhio nudo ogni ora. Sguardo rivolto in alto anche l'8 agosto, giorno in cui la Luna entrerà nella fase di novilunio e sarà dunque poco luminosa, essendo il suo emisfero visibile dalla Terra completamente in ombra; sarà quindi più facile avvistare le lacrime di San Lorenzo.