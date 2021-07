Dopo l'ultima scoperta paleontologica che ha riscritto la storia dell'evoluzione della specie umana, un ritrovamento di reperti fossili di spugne potrebbe mettere in discussione le origini della vita animale, collocando la sua prima apparizione a 890 milioni di anni fa.

A colpo d'occhio (o meglio, di microscopio) sembrerebbe una Spongia officinalis, la specie marina da cui si ricavavano le spugne da bagno diffusa soprattutto nel Mar Mediterraneo. In realtà si tratta di microfossili di spugna rivenuti analizzando frammenti di rocce di una catena montuosa del Canada nordoccidentale nota come Mackenzie. Le sue montagne sono un vero e proprio scrigno dell'antichità, perché contengono i resti geologici di un antico sistema di barriera corallina costituito da cianobatteri noto come Little Del, che risale a quasi 900 milioni di anni fa. Le microstrutture incastonate nelle rocce sposterebbero quindi indietro di 350 milioni di anni la comparsa delle prime specie animali sul nostro Pianeta.

Fautrice della scoperta è Elizabeth Turner, ricercatrice della Laurentian University in Ontario e autrice dello studio pubblicato ieri sulla rivista Nature. Le sue ipotesi sono state ritenute fondate dagli esperti, sebbene debbano ancora essere vagliate per confermarne la veridicità. In caso affermativo, il ritrovamento dei microfossili di spugna spalancherebbe un nuovo scenario evolutivo del Pianeta e delle specie che lo hanno popolato nell'antichità.