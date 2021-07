Un gigantesco asteroide è passato "vicino" alla Terra domenica 25 luglio, come previsto dalla Nasa e dagli organi di competenza.

Si tratta di un evento che, nella sua grandiosità, non ha tuttavia comportato rischi per il Pianeta: il passaggio è avvenuto a una distanza di 4,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, a una velocità stimata di quasi 29.000 km/h. Nonostante ciò, la Nasa è solita osservare i passaggi di queste rocce spaziali per studiare le origini del sistema solare e per tenere sotto controllo le loro orbite, che rappresenterebbero un pericolo per il Pianeta se dovessero modificarsi.

Con un diametro stimato tra i 97 e i 220 metri, l'asteroide, denominato 2008 GO20, è stato paragonato alla Piramide di Giza, alta 138 metri. Gli esperti affermano che qualsiasi corpo celeste con un diametro maggiore di 150 metri che si trovi entro i 7,5 milioni di chilometri dalla Terra (19,5 volte la distanza della Terra dalla Luna, per fare un parallelismo) rappresenta un rischio per il Pianeta. Va tuttavia ricordato che, nella maggior parte dei casi in cui un asteroide è considerato potenzialmente minaccioso, è quasi sempre improbabile che possa impattare con la Terra. Un esempio è rappresentato dall'asteroide Apophis, che la Nasa ha dichiarato inoffensivo nonostante la sua potenziale "pericolosità".