Ecco il primo pianeta extra-solare con un enorme disco intorno

Si tratta di una prima osservazione del genere per gli astronomi che ci stanno raccontando di PDS 70c, nome poco romantico di un pianeta extra solare che vanta un gigantesco disco tutto attorno. Le immagini arrivano da molto lontano, 400 anni luce dalla Terra, ma i processi in gioco sembrano alquanto evidenti: il disco ha un diametro pari alla distanza tra Sole e Terra e conterrebbe una massa sufficiente per la formazione di tre satelliti della dimensione della Luna. Sarebbe addirittura 500 volte più grande degli anelli di Saturno.

Ad osservarlo così nel dettaglio l'ALMA, il radiointerferometro che si trova nel deserto di Atacama, più precisamente sull'altopiano di Chainantor in Cile a circa 5.000 m di altitudine. Il nuovo pianeta assomiglia in parte a Giove (recentemente sorvolato dalla sonda Juno) e gravita insieme ad un suo pari attorno ad una stella, gli esperti non escludono che da questo anello si possano generare altri corpi come i satelliti