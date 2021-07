La Luna oscillerà e la NASA avvisa: pericolo inondazioni catastrofiche nel 2030

Un'oscillazione dell'orbita lunare, che impiega 18,6 anni per essere completata, sarà presto la causa di un'ascesa nelle inondazioni dovute all'alta marea su tutte le coste degli Stati Uniti. L'allarme lo lancia la NASA, spiegando in uno studio condotto dall'Università delle Hawaii come il fenomeno che interessa il nostro satellite non costituisca di per sé una novità o un pericolo (è stato osservato per la prima volta nel 1728), e che però gli effetti di questa oscillazione sull'attrazione gravitazionale della Luna, responsabile come noto delle maree terrestri, combinandosi con l'innalzamento del livello del mare derivante invece dal riscaldamento climatico del pianeta produrrà a metà del prossimo decennio, quello del 2030, uno scenario critico.

Attualmente, la Luna si trova già in una parte del suo ciclo che amplifica l'effetto delle maree. Nonostante ciò, il livello del mare lungo le coste statunitensi non è ancora aumentato al punto da provocare un regolare superamento delle soglie di inondazioni. Ma andrà diversamente la prossima volta che il satellite attraverserà questa parte del proprio ciclo, a metà degli anni '30: secondo la NASA, infatti, ci sarà un aumento sensibile delle inondazioni su quasi tutto il territorio costiero degli Stati Uniti, incluse le Hawaii e il Guam. Solo le aree più settentrionali, inclusa quella dell'Alaska, saranno risparmiate per un altro decennio o oltre.

I RISCHI

Secondo quanto affermato da Bill Nelson della NASA, "Le regioni basse e vicine al livello del mare soffrono a causa dell'aumento delle inondazioni e sono sempre più a rischio: la situazione non farà che peggiorare. La combinazione dell'attrazione gravitazionale della Luna, dell'innalzamento del livello del mare e del cambiamento climatico continuerà ad esacerbare le inondazioni costiere sulle nostre coste e in tutto il mondo". Il professor Phil Thompson dell'Università delle Hawaii, autore principale del nuovo studio pubblicato questo mese su Nature Climate Change, precisa che sarà l'effetto accumulato nel tempo ad avere un impatto. Infatti, sebbene le inondazioni legate all'alta marea siano viste come un problema meno significativo rispetto agli uragani, per ovvie ragioni, la maggiore frequenza con cui queste sono destinate a verificarsi, e il maggiore coinvolgimento territoriale, finirà per renderle una minaccia molto più seria di quanto non siano già ora: Un'azienda che si allaga 10, 15 volte al mese non può continuare a lavorare con il proprio parcheggio sott'acqua. E le persone che ci lavorano, quindi, finiranno per perdere il lavoro. Inoltre, l'infiltrazione dei pozzi neri diventa un problema di salute pubblica.