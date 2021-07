Per cercare vita su Europa dovremo prima identificare frane e meteoriti

Con impact gardening si intende la movimentazione della crosta dei corpi celesti senza atmosfera causata dall'impatto di altri corpi celesti , per esempio i micrometeoriti (particolari meteoriti dalle dimensioni molto piccole, le cui dimensioni variano tra i 50 micrometri e i 2 millimetri). Tendenzialmente, nei corpi celesti senza atmosfera non ci sono nemmeno fenomeni di erosione, ma grazie a questa "polvere" estranea la loro superficie si movimenta, almeno un po'. Secondo studi recenti, il centimetro più esterno della crosta lunare viene completamente ribaltato ogni 10 milioni di anni, per avere un metro di paragone.

Tornando alla nostra vita extraterrestre su Europa, il ragionamento del team di ricercatori capitanato da Emily Costello all'Hawaiʻi Institute of Geophysics and Planetology è che bisognerà scavare oltre questo rimescolamento del terreno per compiere delle ricerche significative. Gli scienziati hanno quindi realizzato un modello artificiale, basandosi anche sui campioni di superficie lunare prelevato durante le missioni Apollo, per capire quanto a fondo nel terreno ghiacciato bisognerà scavare. E le notizie non sono buonissime: bisognerà riuscire a scendere oltre 30 cm per trovare materiale proveniente dall'oceano e non contaminato dalle radiazioni gioviane. Studi precedenti ipotizzavano qualche centimetro appena, il che avrebbe reso le cose molto più facili.

C'è però una buona notizia: in alcune rare circostanze potrebbe essere possibile trovare materiale analizzabile molto più vicino alla superficie: ed è dove recentemente si sono verificati eventi astronomici o geologici di una certa magnitudine, come frane o impatti con meteoriti di una certa dimensione. Sono queste, quindi, le aree che vanno individuate e in cui vanno concentrate poi le ricerche delle forme di vita.

Insomma, JUICE (Jupiter Icy Worlds Explorer) ed Europa Clipper, le sonde rispettivamente dell'ESA e della NASA il cui lancio è previsto entro la fine di questo decennio, hanno già un compito importante. I due velivoli spaziali non atterreranno sulla superficie della luna: si limiteranno a sorvolarla da relativamente vicino e raccogliere immagini e altre tipologie di informazioni.