COVID-19, il machine learning aiuterà a predire la gravità della malattia

Mentre il mondo è alle prese con la campagna vaccinale, uno studio pubblicato sul JAMA Network Open promette di migliorare la comprensione che abbiamo dei fattori di rischio che possono portare, in pazienti già ospedalizzati per COVID-19, ad un aggravamento delle condizioni. Il risultato è stato ottenuto applicando una serie di algoritmi al National COVID Cohort Collaborative Data Enclave, un database al cui interno sono stati raccolti i dati di centinaia di migliaia di test effettuati su cittadini statunitensi. In totale sono stati coinvolti 34 centri medici e scandagliati i dati di oltre un milione di adulti, 174.000 positivi alla malattia e 1.133.000 negativi tra gennaio e dicembre 2020.

Lo studio mostra ad esempio come sono cambiate le cure nel corso del tempo, con ad esempio la percentuale di persone trattate con la idrossiclorochina scese quasi a zero entro maggio 2020, mentre nel tempo sono cresciute quelle curate con il desametasone, uno steroide che si è dimostrato nel tempo affidabile per combattere la malattia.