Assistere alla congiunzione sarà comunque spettacolare , anche perché Il fenomeno si verifica ogni 2 anni circa, ma solo ogni 32 i due corpi celesti si congiungono nella stessa costellazione come avverrà oggi. Il fenomeno si riproporrà esattamente così il 14 luglio 2053. Mancando l'appuntamento con la congiunzione astrale, ci si potrà consolare nei prossimi giorni perché i due pianeti resteranno comunque abbastanza vicini per tutto il mese.

Altri due pianeti del sistema solare stanno per unirsi in una congiunzione astrale : dopo quella che ha interessato Giove e Saturno lo scorso dicembre , Venere e Marte appariranno più vicini che mai a chi oggi (13 luglio) li vorrà osservare dalla Terra . I pianeti sono visibili dall'inizio del mese dopo il tramonto del Sole, verso ovest, e si stanno progressivamente avvicinando sino a raggiungere la distanza minima tra loro.

DA SAPERE: per congiunzione astrale si intende la condizione in base alla quale due astri del sistema solare si trovano in cielo in posizioni tali che, visti dalla Terra, hanno la stessa longitudine o la stessa ascensione retta - la congiunzione in longitudine e congiunzione in ascensione retta.