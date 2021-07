Virgin Galactic, come guardare in streaming il volo di Branson e del suo equipaggio

Domani, domenica 11 luglio 2021, Virgin Galactic farà il primo viaggio al completo con il miliardario Richard Branson a fare da apripista per il team di sei persone che comporranno l'equipaggio. L'obbiettivo è quello di sperimentare il volo suborbitale nell'ottica, in un futuro non troppo lontano, di portare a bordo turisti e curiosi disposti a spendere 250.000 dollari, prezzo stabilito da Virgin Galactic per sperimentare la micro gravità e godersi un panorama unico.

Branson anticipa quindi Bezos, che in estate si cimenterà in qualcosa di simile con la sua Blue Origin, e lo farà decollando dalla pista del Mojave Air and Space Port, in California. L'orario di partenza previsto è alle 15 italiane di domani e l'evento può essere seguito in streaming sul sito dell'azienda.