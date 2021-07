Canada nel dramma: temperature a 50°, allarme per i cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici stanno causando danni irreparabili, sino a pochi anni fa addirittura impensabili. E i fenomeni eccezionali si stanno estendendo a macchia d'olio ad una velocità decisamente superiore rispetto a qualsivoglia previsione del più avanzato modello matematico. Ne è un esempio lampante - e preoccupante - l'ondata di calore che ha fatto registrare in Canada la temperatura record di 50 °C, mai riscontrata nella storia a quelle latitudini. L'emergenza è sul taccuino di tutti i Paesi della Terra, Stati Uniti compresi ora che l'amministrazione è passata nelle mani di Joe Biden, ma tra il dire e il fare c'è la tangibile emergenza da gestire per impedire al processo in corso ormai da anni di raggiungere il punto di irreversibilità.

Di questo si parla anche in Europa: esistono gli Accordi di Parigi, certo, anche se l'anno per evitare il non ritorno era stato fissato al 2020. Poi, lo sappiamo, la scusa della pandemia ha portato a chiudere un occhio e a badare più alla (legittima, per carità) crescita economica che alla salvaguardia dell'ambiente. C'è pure il Green Deal firmato dai Paesi europei, con l'obiettivo di arrivare alle emissioni zero entro il 2050. Ma bastano queste promesse? Sono sufficienti per evitare il disastro? A guardarsi attorno, la risposta sembrerebbe essere negativa.