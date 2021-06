Due buchi neri hanno assorbito stelle di neutroni: una scoperta senza precedenti

Tutti i dettagli della scoperta sono stati pubblicati sulla rivista The Astrophysical Journal Letters e potete consultare l'abstract tramite il link in Fonte . Ma come mai la rilevazione di questo fenomeno è così importante? Andiamo a vedere alcuni dettagli per capirlo.

Due cinguettii hanno cambiato per sempre le nostre conoscenze sui fenomeni dell'universo: un buco nero ha assorbito una stella di neutroni proprio davanti ai nostri occhi, o meglio i nostri strumenti. Sì, perché la rilevazione di questo fenomeno - ampiamente previsto in teoria, ma mai confermato prima d'ora da alcun evento reale - è sta resa possibile proprio dagli studi e le osservazioni fatte sulle onde gravitazionali - scoperte nel 2016 - dal rilevatore europeo Virgo (si trova in Italia e fa parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), da quello americano LIGO e dal giapponese KAGRA .

Le nostre rilevazioni dei corpi celesti ci hanno portato a scoprire con una certa frequenza l'esistenza di sistemi binari composti da due stelle di neutroni o da due buchi neri che sono progressivamente collassati su sé stessi, ma mai era stato identificato un fenomeno di assorbimento che avesse come protagonisti una stella di neutroni e un buco nero. Questo nuovo scenario apre le porte verso la comprensione di fenomeni impossibili da riprodurre in laboratorio , dal momento che permette di assistere al modo in cui la materia interagisce in condizioni di estrema densità, ovvero quelle in cui le tradizionali leggi della fisica smettono di essere valide.

Buchi neri e stelle di neutroni rappresentano i due possibili stadi terminali della vita di una stella. Se questa dispone di una massa tutto sommato contenuta, alla fine del suo ciclo si trasformerà in una stella di neutroni , mentre se la sua massa è molto elevata può collassare e formare un buco nero . Entrambi i corpi celesti sono caratterizzati da una densità incredibilmente elevata (un cucchiaio di materia di una stella di neutroni ha il peso di una montagna) che porta alla rottura delle leggi della fisica al loro interno , rendendo impossibile qualsiasi tipo di approccio al loro studio che non sia l'osservazione a distanza dei fenomeni causati dalla loro esistenza.

Allo stato attuale non siamo in grado determinare neanche il modo in cui sia avvenuta l'assimilazione della stella di neutroni da parte del buco nero, ma si possono ipotizzare due scenari. In entrambi i casi sappiamo che i due corpi celesti sono rimasti intrappolati per diversi milioni di anni dalla reciproca forza di gravità e progressivamente si sono avvicinati sino a quando la stella di neutroni non ha superato l'orizzonte degli eventi, ovvero il limite oltre il quale nulla - nemmeno la luce - può sfuggire all'attrazione del buco nero.

Ciò che non sappiamo è se la stella di neutroni sia rimasta integra sino a quel momento o se il buco nero avesse già cominciato a disgregarla lentamente, assorbendo gradualmente la sua materia per creare una sorta di anello di detriti attorno all'orizzonte degli eventi (che potrebbe aver generato un particolare segnale elettomagnetico). Lo studio delle onde gravitazionali permetterà di far luce su questo mistero e di capire meglio in che modo sia avvenuto il tutto, dandoci una conoscenza più profonda di ciò che accade alla materia che si trova in simili condizioni.