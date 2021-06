Come vi abbiamo già raccontato in passato, il nuovo volo della capsula CST-Starliner è pianificato per la fine di luglio, sperando che non vengano riscontrati i medesimi problemi della volta precedente. A bordo del CST-Starliner non ci saranno passeggeri in carne ed ossa ma il manichino Rosie The Rocketeer, che per la seconda volta aiuterà Boeing a raccogliere i dati necessari per programmare i prossimi passi del progetto. Se il termine manichino, o dummy in inglese, non vi piace, potete usare la terminologia usata dal sito della NASA che definisce Rosie un "dispositivo di test antropomorfo".

Durante l'OFT-1 erano stati montati 15 sensori su Rosie al fine di capire cosa avrebbe sperimentato un astronauta in carne ed ossa in tutte le fasi del volo. Per l'OFT-2, Rosie verrà fatta accomodare su uno dei sedili della capsula, quello del capitano più precisamente, e gli stessi sensori verranno usati per mettere insieme tutta una serie di dati utili a capire le sollecitazioni a cui è sottoposta la struttura sottostante.