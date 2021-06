Creato un nuovo materiale ultra leggero che potrebbe sostituire kevlar e acciaio

Un gruppo di ricercatori e ingegneri del MIT di Cambridge, a cui si deve anche il "materiale più nero in assoluto", del Caltech di Pasadena e dell'ETH di Zurigo hanno pubblicato lo studio su un nuovo nanomateriale che, se prodotto in quantità sufficientemente grandi, potrebbe essere utilizzato per creare indumenti protettivi leggeri, scudi e qualsiasi altra cosa necessiti di grande resistenza ma anche leggerezza e portabilità.

Il materiale, che per ora non ha un nome, è stato testato sottoponendolo all'impatto con micro particelle larghe appena 14 micron, lanciate ad altissima velocità, tra i 40 e i 1100 metri al secondo (340 metri al secondo è la velocità del suono) comunque incapaci di attraversarlo. Secondo quanto detto da Carlos Portel, capo ricercatore del progetto, sarebbe più efficace di acciaio, Kevlar, alluminio e altri materiali simili in situazioni come l'impatto con un proiettile, pur presentando un'eccezionale leggerezza.