Gli alieni avrebbero potuto osservare la Terra da oltre 2'000 sistemi solari diversi

Un gruppo di scienziati dell'American Museum of Natural History ha sfruttato i dati dell'osservatorio spaziale Gaia dell'ESA, lo stesso utilizzato per la mappatura della Via Lattea, per identificare quali sistemi solari sarebbero in una posizione di vantaggio per osservare la Terra, qualora avessero forme di vita aliene dotate di una tecnologia sufficientemente avanzata. Il risultato sono 2.034 sistemi solari che sono stati registrati e che verranno tenuti in considerazione per esplorare ulteriormente questa idea.

Di quei 2.034, 1.715 già oggi sarebbero nella posizione giusta per individuarci con il metodo del transito (si individua la diminuzione di luminosità di una stella dovuto al passaggio di un pianeta sulla linea di osservazione) mentre altri 319 lo saranno in un periodo di 5'000 anni.

In un documento pubblicato da Nature, gli scienziati hanno spiegato come sia stato scelto di concentrarsi in particolare su 75 di questi, quelli inseriti nella così detta Earth Transit Zone, che sarebbero in grado di captare i nostri segnali anche con dei radio telescopi come quelli utilizzati oggi dalle nostre parti.