Quanto pesa tutto il coronavirus del mondo? Uno studio lo svela

Nell'ultimo anno e mezzo, con l'esplosione dell'emergenza pandemica, il mondo ha dovuto fare i conti con quello che è stato definito un "nemico invisibile", il SARS-CoV-2. La minaccia più grande è arrivata arriva dal dominio del microscopico, in un gioco di sproporzione vertiginoso. Ma se riuscissimo, per ipotesi, a radunare tutte la particelle di nuovo coronavirus attualmente circolanti tra gli esseri umani contagiati, e a metterle su una bilancia, che peso otterremmo?

A questo curioso interrogativo risponde lo studio realizzato dagli scienziati israeliani Dipartimento di scienze vegetali e ambientali del Weizmann Institute of Science di Rehovot in collaborazione con il Dipartimento di genetica molecolare del Chan Zuckerberg Biohub di San Francisco, e con la Divisione di Biologia e Ingegneria Biologica e il Dipartimento di Fisica del California Institute of Technology (CALTECH) di Pasadena.

L'esito delle indagini condotte dagli scienziati è stato pubblicato sull'autorevole testata scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, e la stima conclusiva si attesta su un peso compreso tra 0,1 e 10 chilogrammi.