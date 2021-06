Sopravvive congelato nel permafrost per 24.000 anni! Ecco il bdelloide

Recentemente vi abbiamo parlato dei tardigradi, ossia di quegli esseri microscopici inviati sulla ISS come parte di un esperimento scientifico, le cui caratteristiche di resistenza e capacità di sopravvivenza li rendono di fatto molti simili a dei piccoli supereroi. Ma non sono le uniche creature a vantare proprietà così uniche, poiché ad esempio anche i bdelloidei risultano molto simili per certi versi. Proprio per tale ragione, è notizia recente che un esemplare di questa categoria di animale microscopico è stato riportato in vita dopo aver dormito nel permafrost artico per ben 24.000 anni! Una notizia apparentemente incredibile ma che alla base ha una spiegazione scientifica e anche altri precedenti, addirittura più arditi temporalmente parlando. La ricerca è stata condotta da un team di scienziati russi e da poco è stata pubblicata sulla testata Current Biology. Ma di che creatura si tratta? I rotiferi Bdelloidei sono una classe di animali invertebrati microscopici appartenente al phylum Rotifera. Il loro nome deriva dal greco bdella, che significa sanguisuga, scelto perchè il loro movimento strisciante ricorda molto da vicino quello degli omonimi parassiti. Vivono tipicamente in ambienti acquosi e hanno un'incredibile capacità di sopravvivenza. Similmente ai tardigradi, sono in grado di resistere anche in prolungato stato di essiccamento, sopportano bene prolungate carenze di ossigeno, di cibo, e inoltre possono vantare un'incredibile resistenza alle radiazioni. Esistono anche da almeno 35 milioni di anni e si possono trovare ancora oggi negli specchi dei laghi d'acqua dolce, stagni, ruscelli e habitat terrestri umidi come muschi, licheni, cortecce d'albero e nel terreno. La particolarità di queste piccole creature è che sono dotate di un apparato digerente completo, con tanto di bocca e ano. Sono in grado di sopravvivere in ambienti ostili interrompendo ogni attività e arrestando quasi completamente il loro metabolismo.

Gli scienziati russi del Soil Cryology Lab hanno trovato le creature in una porzione di terreno ghiacciato estratto dal permafrost siberiano utilizzando una piattaforma di perforazione. Già alcune ricerche precedenti avevano dimostrato che i rotiferi potevano sopravvivere fino a 10 anni se congelati, ma questo nuovo studio mostra caratteristiche ancora più sorprendenti! Utilizzando la datazione al radiocarbonio, i ricercatori russi hanno determinato che le creature recuperate dal permafrost, ossia quelle porzioni di terreno perennemente ghiacciate, avevano circa 24.000 anni. Dopo la rianimazione hanno riacquistato le loro caratteristiche , compresa la capacità di riprodursi. Si tratta di un risultato straordinario, ma di fatto non unico nel suo genere poiché già in passato si è riusciti a fare qualcosa di simile con altre creature, in alcuni casi addirittura più antiche. Ad esempio è accaduto con alcuni vermi semplici chiamati nematodi, che sono stati prelevati dal permafrost siberiano all'interno di sedimenti e poi rianimati. Avevano addirittura 32.000 anni! Come è noto, siamo stati anche in grado di recuperare le carcasse di mammiferi ben conservati, tra cui orsi delle caverne e mammut. Naturalmente esseri di questa complessità avrebbero una percentuale pressoché nulla di rimanere in vita dopo un congelamento millenario. La rianimazione di simili creature resta un sogno relegato alle opere di letteratura, poiché non ha al momento evidenze scientifiche. A proposito di mondi perennemente ghiacciati, anche le missioni aerospaziali sono sempre più incuriosite da alcuni satelliti naturali con tali caratteristiche, come quello gioviano Ganimede, le cui condizioni potrebbero offrire buone possibilità che alcune forme di vita microbiche siano sopravvissute ben celate agli occhi dell'uomo. Non abbiamo evidenze nemmeno in questo caso, ma trovarle significherebbe dimostrare che la vita aliena esiste.

Ma ritorniamo ai nostri rotiferi. Per capire come siano sopravvissuti a 24.000 anni di congelamento, il team di scienziati ha prelevato alcuni esemplari più recenti, sempre congelati, ma presenti negli strati superiori e risalenti ad un'epoca molto più recente. Hanno così scoperto che queste creature utilizzano dei meccanismi vitali che li rendono in grado di resistere alla formazione di cristalli di ghiaccio durante il processo di congelamento, nonché dai danni agli organi interni che tale evento porta normalmente con sé come effetto collaterale. Il confronto tra le diverse generazioni di Bdelloidei offrirà anche un altro vantaggio in termini scientifici, strettamente connesso al loro modo di riprodursi. La riproduzione di questi organismi avviene infatti per partenogenesi, ossia l'uovo non ha bisogno di fecondazione. Si parla in sostanza di una clonazione con copia 1 a 1 del genoma da madre a figlio, che potrà pertanto essere confrontato tra le diverse generazioni per capire se si sia stata un'evoluzione tra gli esemplari di 24.000 anni fa e quelli più recenti. E' come sempre è la natura a rendere possibili esperimenti di questo genere, altrimenti irreplicabili dall'uomo se pensiamo all'immenso lasso temporale. Per chi volesse approfondire, è possibile leggere in FONTE la pubblicazione originale.