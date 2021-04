Ingenuity ha bisogno di un aggiornamento software, il primo volo può attendere

Nuovo rinvio per il primo volo dell'elicottero Ingenuity che, dopo essere stato liberato dal rover Perseverance e sganciato sul suolo marziano, sta riscontrando alcune criticità. Solamente sabato l'annuncio che il primo test di volo non sarebbe avvenuto prima del 14 aprile , ma ora la NASA fa sapere che l'attesa potrebbe dilatarsi ancora un po '.

Nel frattempo le condizioni meteo all'interno dl cratere Jezero restano stabili e l'elicottero Ingenuity non ha subito nessun danno in seguito agli sbalzi termici. Ecco l'ultimo aggiornamento dalla stazione MEDA montata su Perseverance.

Proprio in queste ore si sta lavorando al software di volo ottimizzato, ma la NASA fa sapere che se l'aggiornamento del software non è un'operazione lunga, il collegamento a Ingenuity e l'upload potrebbe richiedere del tempo. Pertanto, la data indicata del 14 aprile quasi certamente sarà disattesa, anche perchè una volta che Ingenuity sarà aggiornato si dovrà procedere nuovamente ai test dei rotori interrotti nel week-end.

Al momento non è possibile stabilire date precise, ma la buona notizia è che, nonostante il malfunzionamento, l'elicottero Ingenuity gode di ottima salute. Il più grande rischio per la sua salute potrebbe arrivare da un problema ai pannelli solari o alla batteria, infatti, è necessario mantenere i riscaldatori operativi per evitare che l'hardware soccomba alle fredde notti marziane, dove le temperature possono scendere anche a -90 gradi celsius.

La NASA tranquillizza sul suo stato, affermando che i sistemi di alimentazione, comunicazione e riscaldamento funzionano a dovere, dunque il delicato protocollo di aggiornamento del software non dovrebbe incontrare criticità. Ricordiamo infatti che il percorso dei dati sarà piuttosto tortuoso: dalla Terra il flusso arriverà al MRO (Mars Reconaissace Orbiter), da questo al rover Perseverance e da qui all'elicottero Ingenuity. In totale i dati percorreranno 280 milioni di km.

Non ci resta che attendere fiduciosi nuove informazioni dalla NASA, vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più