Chi ha detto che Marte è un pianeta rosso? Trionfo di colori da Odyssey

Ma chi l'ha detto che Marte è un noiosissimo pianeta ricoperto di sabbia rossa? Perseverance ci aiuterà a conoscerlo meglio, o magari Ingenuity con le sue imminenti esplorazioni dopo essersi sganciato dal rover. In realtà è coloratissimo, e ce lo (di)mostra Odyssey, orbiter dotato di termocamera a infrarossi (THEMIS) che da diversi anni è in orbita per studiarne la geologia.

La straordinaria immagine inviata sulla Terra è di quelle che lasciano a bocca aperta: tinte blu e arancioni si alternano e si accavallano restituendoci un dipinto, più che una foto scattata nello spazio. Vengono mostrate enormi "dune scolpite dal vento" attorno al polo nord del pianeta (N 80° 3' E 172° 1'), un arlecchino di colori sino ad oggi inimmaginabile. C'è un ma: i colori sono falsi. O, meglio, non rappresentano fedelmente ciò che il nostro occhio vedrebbe dal vivo.

L'immagine è in verticale, ma la riproponiamo interamente a seguire per mostrarla in tutta la sua bellezza: