Inspiration4, ecco i nomi dell'equipaggio

Inspiration4 , ci siamo: ecco finalmente i nomi di tutti e quattro i membri dell'equipaggio della prima missione civile nello spazio . SpaceX entrerà nella storia, e con lei anche Jared Isaacman (capitano), Hayley Arceneaux , Christopher Sembroski e Sian Proctor . I primi due erano già stati annunciati in precedenza , e ora abbiamo il quadro completo con l'occupazione degli ultimi due posti disponibili all'interno della navicella Crew Dragon Resilience. Il decollo del Falcon 9 è previsto "non prima del 15 settembre" dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Al ritorno di Crew-1 dalla ISS (l'attracco è avvenuto lo scorso novembre), la navicella Crew Dragon sarà subito preparata per la nuova missione, e i membri dell'equipaggio potranno addestrarsi per operare in condizioni di microgravità e gravità zero attraverso simulazioni di volo. La missione durerà 3 giorni su un'orbita di 540km. L'atterraggio avverrà al largo delle coste della Florida.