Ricordate la prima immagine di un buco nero? Ce n'è un'altra, ancora più dettagliata

L'oggetto osservato è sempre lui, il buco nero al centro della galassia M87 , solo che ora abbiamo una rappresentazione di come appare in luce polarizzata. Ed è la prima misura della polarizzazione della luce in quella regione che si trova ai margini di un buco nero, il già citato orizzonte degli eventi. Per i profani si tratta solo di una visione meno sfocata e più suggestiva rispetto alla precedente, ma ovviamente siamo davanti a qualcosa di molto più rilevante.

Da questo ulteriore studio, che ha coinvolto più di 300 ricercatori da università e organizzazioni di tutto il mondo, è possibile ricavare ulteriori e importantissime informazioni per comprendere in particolare il comportamento dei campi magnetici intorno ai buchi neri e i processi che sono in grado di generare, in regioni molto dense dello spazio, getti tanto da potenti da sconfinare ben oltre la galassia d'origine.

L'immagine è basata sugli stessi dati raccolti in origine nel 2017, trasposti in una prima forma visibile come detto nel 2019, e ora arricchiti ulteriormente: sono stati necessari anni di lavoro, infatti, per mettere a punto le complesse tecniche di analisi dei dati necessarie, e validarle attraverso simulazioni.

Come affermato da Michael Johnson dell'Eht, il comportamento dei campi magnetici suggerisce che il getto ottenga la propria potenza a parte dall'energia di rotazione del buco: a partire da questa osservazione, gli scienziati hanno potuto stimare che il corpo celeste non è tra quelli più "affamati" di materia, e anzi ne consuma "solo" un quantitativo pari a un millesimo della massa solare ogni anno. Per approfondire in maniera più dettagliata, vi rimandiamo al sito dell'Eht raggiungibile tramite il link in Fonte.