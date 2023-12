HDblog Awards 2023: i migliori prodotti dell'anno premiati dalla redazione | VIDEO

Il 2023 non è stato un anno indimenticabile per qualità e quantità di innovazioni all'interno del mondo dell'hardware: alcuni mercati, come quello degli smartphone, non hanno segnato performance memorabili, anzi, e l'innovazione è andata più nella direzione del software, con l'intelligenza artificiale in testa. Un ambito, quest'ultimo, che già nei prossimi mesi diventerà sempre più pervasivo nella vita di tutti i giorni attraverso applicazioni via via più concrete, ma che per ora ha vissuto soprattutto all'interno dei browser, impegnati in infinite conversazioni con ChatGPT, piuttosto che nei dispositivi che ci accompagnano quotidianamente.

Se il 2024 promette di essere più interessante, anche per via di altre novità, basti pensare a quello che Qualcomm proverà a fare nel mondo dei PC, non vuole comunque dire che gli ultimi 12 mesi non ci abbiano regalato buoni prodotti.

Gli smartphone, a cui dedicheremo anche un video ad hoc per entrare nello specifico delle singole categorie, hanno visto il consolidarsi di brand e linee di prodotto che oramai conosciamo alla perfezione, iterando su tecnologie e applicazioni già note. Una tendenza, quella di lavorare su quanto fatto negli ultimi tempi, che ritroviamo anche in altre categorie, come le TV e i notebook. Questa direzione ha portato all'uscita di molti dispositivi che magari non rappresentano un 'must buy' per chi ha fatto acquisti nel 2021 o nel 2022, ma che permettono a chi è rimasto un po' più indietro di apprezzare tecnologie più rifinite e oramai consolidate. Un discorso che vale soprattutto per il mondo della casa con robot e aspirapolvere sempre più efficienti e capaci di mantenere quello che promettono.

Nel video degli HDblog Awards 2023 vi raccontiamo tutte le nostre scelte, ne discutiamo tra di noi e proviamo a tirare le somme sul 2023. L'invito, come al solito, è quello di farci sapere cosa ne pensate nei commenti. Nei prossimi giorni pubblicheremo anche altri video pensati per fare da collegamento tra l'anno che si sta per concludere e quello che comincerà a breve, quindi seguiteci per tutto per il periodo festivo perché, come al solito, Hdblog non si ferma (quasi) mai.