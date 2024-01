Samsung, che 2023 difficile! Smartphone premium bene, male (quasi) tutto il resto

Samsung ha pubblicato i risultati fiscali dell'ultimo trimestre 2023, evidenziando una sostanziale sofferenza sul mercato dovuta essenzialmente alle incertezze macro-economiche globali e ad una domanda che ancora fatica a tornare ai livelli pre-Covid. Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre la società sud coreana ha generato entrate per 50,8 miliardi di dollari, lo 0,56% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il profitto operativo è cresciuto del 16,5%. Più difficile la situazione se si guarda all'intero 2023, con sia le entrate sia il profitto operativo in calo: -14,32% il primo, -84,86% il secondo (rispetto all'anno precedente).