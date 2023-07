Samsung Quick Share ora disponibile su PC e laptop non Samsung

Dopo due anni dal suo debutto, Samsung Quick Share è ora disponibile per tutti i PC Windows, indipendentemente dalla marca. Ricordiamo che mese di aprile 2021, Samsung ha rilasciato l'app Quick Share per il sistema operativo Windows, tuttavia c'erano delle limitazioni. Sin da quella volta l'applicazione ha consentito alle persone di trasferire file in modalità wireless tra i laptop Windows di Samsung e i telefoni/tablet Android, rendendo molto semplice lo scambio tra le due piattaforme. Tuttavia, l'app Windows era esclusiva per i laptop Samsung, il che significava che non era possibile installarla su dispositivi Windows di altre marche. Bene, oggi questa situazione cambia definitivamente.

Samsung ha rilasciato una nuova versione dell'app Quick Share per Windows (v1.4.40) e il registro delle modifiche dell'aggiornamento menziona che l'app ora "supporta i PC Windows di altre aziende". In altre parole, l'app Quick Share su Windows può ora essere installata su laptop/desktop non Samsung. Con questa app, è possibile trasferire file tra il proprio smartphone/tablet Samsung e qualsiasi computer Windows.