I nuovi canali che si aggiungeranno al palinsesto di Samsung TV Plus a partire dal 14 settembre includono.

Full Moon – di Minerva : Brividi, Suspense, mistero e adrenalina tra crimini da svelare, inseguimenti mozzafiato, luoghi misteriosi, mostri e alieni, zombie e demoni. Perditi nell’oscuro mondo del canale Full Moon.

: Brividi, Suspense, mistero e adrenalina tra crimini da svelare, inseguimenti mozzafiato, luoghi misteriosi, mostri e alieni, zombie e demoni. Perditi nell’oscuro mondo del canale Full Moon. Premio Sport LBF TV : Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana nasce un canale televisivo tematico dedicato interamente al basket femminile. Premio Sport - LBF TV è un canale dedicato a tutti gli appassionati del basket femminile.

: Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana nasce un canale televisivo tematico dedicato interamente al basket femminile. Premio Sport - LBF TV è un canale dedicato a tutti gli appassionati del basket femminile. Premio Live GCTV: Il meglio dei contenuti dal vivo delle competizioni di show Jumping del Longines Global Champions Tour dei cavalli.

Samsung TV Plus è stato lanciato in Italia nel 2019 e risulta preinstallato su tutte le Smart TV Samsung prodotte. Per usufruirne non è necessario utilizzare iscrizione alcuna e l’app di Samsung TV Plus su mobile permette di personalizzare i contenuti, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola al meglio alle proprie esigenze.

L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download su Galaxy Store o Google Play Store.