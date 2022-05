Samsung ha annunciato di voler costruire una nuova fabbrica all’avanguardia per la costruzione dei chip. Lo farà a Taylor, cittadina nei pressi di Austin, in Texas, dove già il colosso sudcoreano aveva uno degli impianti produttivi più moderni al mondo. La nuova fabbrica sarà realizzata con un mega investimento di 17 miliardi di dollari. I lavori inizieranno nel corso dell’anno e termineranno nel 2024, anno in cui la produzione dovrebbe già entrare a regime.

Samsung non è scesa nei dettagli tecnici sul cosa realizzerà nella fabbrica texana, ma ha fatto sapere che ci saranno sviluippi in vari ambiti, dal 5G all’high-performance computing passando per l’intelligenza artificiale. Proprio per questo motivo si ipotizza che il focus sarà su chip con architettura a 5 nm o addirittura ancora più recente.

La scelta di Taylor per la costruzione del nuovo stabilimento per i chip (che era già stato annunciato tempo addietro, senza rendere nota la location dove sarebbe sorto) è stata dettata da diversi fattori. La cittadina è ben fornita a livello di infrastrutture e di indotto. Inoltre, Samsung ha ritenuto vantaggiosi gli accordi con il governo locale in termini di agevolazioni e incentivi.

La nuova fabbrica, che creerà 2.000 nuovi posti di lavoro diretti, in futuro potrebbe essere ulteriormente ampliata grazie alla messa in funzione di una serie di programmi di ricerca come il Samsung Skills Center, che favorisce la formazione di figure altamente specializzate.