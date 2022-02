Durante il 2021 IFI ha tenuto traccia dei brevetti depositati sia negli Stati Uniti che nel mondo, e adesso ha pubblicato il report sulle aziende più prolifiche. I risultati possono essere letti come un'indicazione di massima sulle compagnie che più pestano sul pedale dell'innovazione: non tutti i brevetti infatti contengono soluzioni rivoluzionarie, delle volte vengono registrate evoluzioni di idee esistenti e altre dei mix, ma il fatto che il deposito non sia gratuito costituisce una barriera alla registrazione delle idee più "banali".

SAMSUNG REGINA DEI BREVETTI NEL MONDO

Premesse - dovute - a parte, nel 2021 l'azienda più prolifica al mondo è risultata essere Samsung con 90 mila brevetti, seguita dalla Chinese Academy of Sciences, ossia l'Accademia di scienze naturali della Repubblica popolare cinese, e dal gruppo cinese Midea che si occupa di elettrodomestici. Il "podio" insomma è appannaggio delle aziende orientali, e sorprende il quarto posto di Huawei che mostra di essere sul pezzo nonostante le implicazioni della querelle con gli USA.

Dov'è Apple? 37esima con poco più di 20 mila brevetti affidati ai vari uffici sparsi nel mondo, con uno scarto di 28 mila documenti nei confronti di Huawei. Gli ultimi approvati alla Mela sono piuttosto interessanti ma non rivoluzionari: a inizio mese è apparso l'ennesimo documento che spiega come realizzare MacBook, Apple Watch, iPhone e compagnia in vetro, mentre a fine gennaio è emerso quello riguardante un sistema di identificazione per le AirPods.