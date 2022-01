Samsung apre le porte del suo negozio nel Metaverso: come esplorarlo

Samsung 837 è il nome del negozio interattivo del colosso sudcoreano che sorge a New York, ma da oggi non è più necessario recarsi fisicamente nella cittadina statunitense per visitarlo. Esiste infatti un'altra sua variante molto più semplice da raggiungere che sorge nel Metaverso: Samsung 837X. L'Azienda lo presenta come un mondo immersivo che può essere esplorato virtualmente e che è modellato proprio seguendo il modello del negozio fisico newyorkese. Lo store fa il suo esordio in Decentraland, la piattaforma virtuale decentralizzata dove tra l'altro sorge anche la prima ambasciata virtuale (quella delle Barbados). Come la controparte reale è strutturato in più livelli in cui si combinano tecnologia, arte, moda, musica senza trascurare i temi dell'ecosostenibilità. Le macro aree sono tre: Connectivity Theater : l'area dedicata all'annuncio di nuovi prodotti a partire da quelli introdotti in occasione del CES 2022

: l'area dedicata all'annuncio di nuovi prodotti a partire da quelli introdotti in occasione del CES 2022 Sustainability Forest : lo spazio che promuove tutte le attività di riforestazione portate avanti da Samsung

: lo spazio che promuove tutte le attività di riforestazione portate avanti da Samsung Customization Stage: una sala da ballo in realtà mista che permetterà ai visitatori del metaverso di dedicarsi ad una serie di attività ricreative curate dai Gamma Vibes. I titolari del badge 837 NFT potranno inoltre partecipare ad una lotteria per vincere una delle tre collezioni di indossabili a tiratura limitata per il proprio avatar Decentraland (i vincitori saranno annunciati nelle prossime ore)

Il negozio virtuale, che non è uno store destinato alla vendita, è strutturato con quattro mini-quest pensate per incentivare l'esplorazione: i partecipanti dovranno sbloccare i quattro badge interagendo con l'ambiente e risolvendo dei semplici quesiti logici in stile "platform". In totale si potranno ottenere un massimo di quattro badge che permettono di partecipare alle estrazioni degli NFT in palio: si tratta di capi di abbigliamento per personalizzare il proprio avatar, ognuno dotato di una sua rarità.

Il metaverso consente di trascendere i limiti fisici e spaziai per creare esperienze virtuali uniche che altrimenti non potrebbero verificarsi. L'innovazione è nel nostro DNA e non vediamo l'ora che tutti voi possiate sperimentare questo promettente mondo virtuale. Michelle Crossan-Matos, SVP Corporate Marketing and Communications di Samsung Electronics America

Per entrare in Samsung 837X è sufficiente collegarsi a questo indirizzo. La creazione di un account Decentraland non è indispensabile perché si può accedere anche in modalità ospite, ma in quest'ultimo caso l'esperienza nel Metaverso sarà più limitata.