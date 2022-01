Samsung inarrestabile: l'ultimo trimestre del 2021 sarà da ricordare

I dati sono eccezionali, considerando che nell'ultimo trimestre del 2020 il fatturato era stato di 51,17 miliardi di dollari, mentre il profitto operativo si era limitato a 7,52 miliardi di dollari. Ricordiamo ancora una volta che per ciò che concerne il Q4 2021 è necessario attendere i dati definitivi, ma è certo come quelli preliminari consentano di anticiparne il trend, fornendo così un quadro pressoché puntuale della situazione economico-finanziaria del colosso coreano.

Quelli pubblicati oggi da Samsung sono i risultati preliminari , dunque ancora soggetti a conferma dopo la chiusura definitiva dei conti relativi al periodo considerato. In estrema sintesi:

Samsung si appresta a chiudere l'anno fiscale 2021 con un altro trimestre da record . Le stime formulate dalla società sud coreana parlano chiaro, il trend è in costante crescita e anche per il periodo ottobre-novembre-dicembre si avranno numeri da capogiro dopo il super fatturato del terzo trimestre .

La serie Galaxy S21 al completo: c'è anche S21 FE. Su di loro - e sui pieghevoli - Samsung si affida per chiudere il Q4 2021 con nuovi record e per aprire il nuovo anno ancora in crescita.