Samsung ha comunicato che le entrate relative al terzo trimestre del 2021 potrebbero raggiungere i 61,2 miliardi di dollari. Se così fosse, si tratterebbe del singolo fatturato trimestrale più alto dell'intera storia del colosso coreano. L'azienda non è entrata nel dettaglio dei dati (si tratta di dati preliminari), ma secondo gli analisti il motore di questa crescita sarebbe riconducibile soprattuto alle importanti vendite di chip in un momento cruciale, e cioè mentre il mercato sta attraversando la crisi dei semiconduttori , con conseguente ascesa dei prezzi.

Nello specifico, Samsung stima di registrare un aumento dell'utile operativo pari al 28% su base annuale, e quindi rispetto al medesimo periodo del 2020: parliamo di una differenza di 13,3 miliardi di dollari. Non servirà molto, comunque, per conoscere i numeri definitivi per il Q3 2021, che saranno comunicati alla fine del mese corrente.

La stessa crisi dei chip che ha messo in affanno e continua a rallentare la divisione smartphone - vedi in particolare il caso di Galaxy S21 FE che dopo il rinvio rischia la cancellazione e la possibilità che slittino in avanti rispetto ai piani anche i nuovi flagship Galaxy S22 -, e che quindi sta danneggiando Samsung su questo versante, la sta però spingendo sull'altro, con l'aumento dei prezzi dei semiconduttori che sarebbe la principale causa degli ottimi risultati registrati nonostante la sofferenza nel settore della telefonia.



Per quanto riguarda gli smartphone, il contributo più importante sarebbe da attribuire alle vendite dei dispositivi delle serie Galaxy A (che da poco si è arricchita col Galaxy A52s, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione) e Galaxy M, quindi di fascia media.

Il valore delle azioni Samsung, comunque, è sceso di oltre l'11% dall'inizio dell'anno: vedremo se i numeri più recenti guideranno un'inversione di tendenza.