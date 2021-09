Mercato indossabili sempre più su grazie agli smartwatch. Apple e Xiaomi in vetta

Il mercato dei dispositivi indossabili è in crescita, e non è certo una novità. Già Counterpoint Research aveva riportato gli ottimi risultati del settore per ciò che riguarda espressamente gli smartwatch, ma anche estendendo l'analisi all'intero mercato dei wearable il trend non cambia, seppur con numeri meno eclatanti. +27% per gli smartwatch, si diceva, "solo" +5,6% invece prendendo in considerazione tutte le tipologie di indossabili da polso con 40,9 milioni di unità spedite nel mondo.

Male in generale le smartband base, ovvero quelle con funzionalità ridotte, che nel secondo trimestre hanno riportato un -23,8% su base annua assestandosi a 15,5 milioni. Calo più che compensato tuttavia dal buon andamento degli orologi - smart e non - che sono cresciuti del 37,9%.