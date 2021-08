Samsung valuta New York per la sua nuova fabbrica e prepara 50.000 posti in India

Samsung ha piani molto ambiziosi per l' India : vuole creare circa 50.000 posti di lavoro nel settore della vendita al dettaglio. Nel frattempo, lo stato di New York emerge come potenziale candidato per la fabbrica di semiconduttori da 17 miliardi di dollari in lavorazione nel Paese.

50.000 POSTI DI LAVORO IN INDIA

L'India è già uno dei Paesi fondamentali per la produttività di Samsung, che possiede alcune delle sue fabbriche di dispositivi elettronici, smartphone inclusi, più grandi al mondo, e sta investendo in modo massiccio per ampliarsi ulteriormente. Il nuovo piano di formare e dare un lavoro entro un anno a 50.000 indiani si chiama DOST (Digital and Offline Service Training), che coincidentalmente in hindi significa "amico". La notizia giunge in un momento cruciale per l'India, afflitta da una importante crescita del tasso di disoccupazione causato dai lockdown della pandemia di COVID-19.

Chiunque avrà completato l'equivalente delle scuole superiori potrà partecipare al programma; è l'unico dettaglio ufficialmente noto per ora. Altro si saprà nei prossimi mesi, si suppone. Il programma di addestramento includerà oltre 200 ore di lezioni, alcune online e altre direttamente sul posto di lavoro. Insegnerà tutte le capacità di base per lavorare in un negozio, come comunicare efficacemente con i potenziali clienti, gestire la cassa, rispondere alle domande, eseguire dimostrazioni dei prodotti e altro ancora.