Beetlejuice 2, lo spiritello porcello tornerà (forse). Keaton e Ryder ancora nel cast

Sono passati oltre 30 anni dall'uscita di Beetlejuice , Spirtello Porcello film che può essere annoverato tra le più riuscite commedie horror degli anni '80. Parte del merito spetta alla maestria di Tim Burton che lo ha diretto, altra parte ad un cast in cui a brillare nel dar vita ad un personaggio bizzarro e sopra le righe, lo spiritello porcello del titolo, era un effervescente Michael Keaton, supportato da una giovane Winona Ryder. Beetlejuice venne premiato da critica e pubblico - riuscì anche ad aggiudicarsi un Oscar per il miglior trucco - ponendo le basi per una serie animata (1989), vari videogiochi (inizio anni '90) ed anche ad un musical (2019). Quello che è mancato è un vero sequel , ma qualcosa torna a muoversi .

Le ultime indiscrezioni su Beetlejuice 2 vanno nella direzione di un seguito al quale sia Keaton , sia Ryder torneranno ad interpretare i personaggi del primo capitolo - e già questa sarebbe un'ottima notizia. Ad occuparsi del progetto sarebbe Plan B Entertainment , la casa di produzione di Brad Pitt, che avrebbe indicativamente fissato l'avvio delle riprese per la prossima estate. C'è solo un dettaglio che stona nel rumor fatto rimbalzare in rete da Jeff Sneider - fonte ben informata sul mondo del cinema - Warner Bros non avrebbe dato ancora il via libera finale . Notizia quindi incoraggiante, ma esito ancora incerto, soprattutto ricordando che in passato WB ha bloccato in altre occasioni la produzione di un secondo capitolo.

ESITO DEL PROGETTO NON ANCORA SCONTATO

Nel 1997 è naufragato il tentativo di lanciare il sequel Beetlejuice Goes Hawaii, nel 2011 Seth Grahame-Smith venne assunto per scrivere la sceneggiatura del film ma anche quel progetto non vide la luce. Alcuni mesi fa lo sceneggiatore - che proprio dilettante non è vista, tra l'altro, la collaborazione con lo stesso Tim Burton nel film Dark Shadow (2012) - ha spiegato perché realizzare un secondo capitolo di Beetlejuice è così complicato: è perché così tante persone lo adorano e perché ci sono 10 milioni di modi per sbagliare quel sequel e quattro modi per farlo bene. In altre parole, il rischio di deludere i fan è elevato e non tutti i tentativi di riportare in vita gli storici successi delle commedie anni '80 vanno a buon fine - ci sono anche delle eccezioni, come il recente Ghostbusters Legacy, firmato dal compianto Ivan Reitman.

Di fronte ai nodi ancora da sciogliere sul sequel - nulla si dice, ad esempio, sull'ipotesi che Burton o Danny Elfman (il compositore della colonna sonora del primo capitolo) siano coinvolti nel progetto - al momento l'unico modo per omaggiare l'originale è riscoprirlo. È facilmente reperibile anche su Netflix. La trama è semplice, a renderla speciale sono i dialoghi e gli attori: due giovani coniugi (interpretati da Alec Baldwin e Geena Davis) muoiono, tornano nella loro casa come fantasmi e trovano una nuova famiglia (Winona Ryder è la figlia dei nuovi proprietari), così chiedono a Beetlejuice (Keaton) di spaventarli per farli andar via.