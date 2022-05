Nel "domani" di Boston Dynamics robot e uomo instaureranno un legame

ROBOT NON TOGLIERANNO NULLA ALL'UOMO, DARANNO VALORE

C'è chi guarda a questo campo con una certa diffidenza, intimorito dal fatto che - lo sostengono anche alcuni studi - i robot possano finire per sottrarre lavoro all'uomo. Theermann è di diverso avviso, pure perché in Boston Dynamics immaginano un mondo in cui l'inserimento dei robot possa contribuire ad espandere il potenziale umano, ad aggiungere valore piuttosto che sottrarlo:

Il nostro obiettivo è immaginare e creare robot speciali che arricchiscano la vita delle persone. Non si tratta di sostituire il lavoro umano; si tratta di migliorarlo, con la robotica che aggiunge valore rendendo i nostri compiti quotidiani più sicuri, più facili e più produttivi. [...] Stretch, il nostro nuovo robot per la logistica, è stato progettato per spostare scatole pesanti nei magazzini e nei centri di distribuzione, aiutando i dipendenti a essere più sicuri grazie all'esecuzione di alcuni dei compiti più impegnativi e ripetitivi.

È così che il CSO di Boston Dynamics pensa che l'azienda contribuirà al Progress for Humanity, slogan che sintetizza la vision del gruppo Hyundai, con cui "fortunatamente" - dice - ci sono punti di forza complementari che innescano l'opportunità di creare delle sinergie tecnologiche, quindi progetti, scambi e partnership commerciali affinché uno faccia progredire l'altro e allo stesso tempo uno sia il complementare dell'altro.

'MOMENTO AFFASCINANTE PER LA ROBOTICA'

Il Robotics Lab di Hyundai sviluppa "tecnologie orientate ai servizi e incentrate sull'uomo", mentre Boston Dynamics finora ha sviluppato robot per l'industria e la logistica. Con successo, perché di Spot in giro per il mondo ce ne sono quasi mille, e hanno già dimostrato di essere preziosi svolgendo mansioni delicate, come la ricerca di anomalie termiche nelle sottostazioni elettriche o la mappatura delle zone di radiazione negli impianti nucleari. Theermann non nasconde l'intenzione di guardare anche al di fuori dal contesto produttivo.

È un momento affascinante della nostra storia per la robotica. Siamo all'alba dei robot mobili che entrano nella nostra vita quotidiana: a scuola, al lavoro e infine nelle nostre case. In futuro, l’impiego dei robot mobili intelligenti si espanderà oltre i contesti industriali di oggi. Prevediamo un mondo in cui i robot entreranno sempre più a far parte della nostra vita quotidiana: un giorno diventeranno comuni negli uffici, nelle scuole, negli ospedali e infine anche nelle nostre case.

La direzione da seguire è già ben chiara nella mente del CSO. Il punto di partenza sta sempre nella comprensione dei bisogni della gente e del modo in cui eseguono le loro azioni così da sviluppare dei robot più aderenti alle stesse e più simili agli esseri umani, anche cercando l'empatia tra uomo e robot. Che c'è già:

È affascinante vedere le persone interagire con Spot. Nonostante capiscano intrinsecamente che si tratta di una macchina, le persone reagiscono spesso come se si trattasse di un vero cane. [...] Stiamo ancora esplorando quanto possano essere espressivi ed emotivi i robot, ma crediamo che la prossima generazione di robot intelligenti debba comunicare con gli uomini su un piano più emotivo. Immaginiamo un futuro in cui i robot un giorno possano essere compagni fidati del nostro quotidiano.

FUTURO PIÙ LUCENTE CON HYUNDAI, ANCHE PER LA MOBILITÀ

Molti dei progetti in cantiere sono riservati, ma tra quelli immediati che si posson dire c'è l'idea di implementare i robot all'interno dello Hyundai Global Innovation Center di Singapore entro il 2022. È stato condotto un proof of concept presso lo stabilimento di Gwangmyeong di Kia, altro brand della galassia Hyundai, dove Spot ha dimostrato di essere utile come soluzione per la sicurezza e la manutenzione. Hyundai nasce e rimane principalmente un produttore di automobili, ma l'apporto interno del Robotics Lab unito alle conoscenze, da poco pure loro interne, di Boston Dynamics tracceranno la strada per la mobilità di domani.

Robotica e mobilità si completano e accelerano a vicenda. Per questo i robot serviranno come elemento fondamentale per le future soluzioni di mobilità, più pulite ed efficienti. Pensate a viaggi elettrificati, veicoli senza conducente, esoscheletri, soluzioni dell'ultimo miglio e modelli di trasporto sinergici all'interno delle città. Il futuro della mobilità sarà molto diverso dalla mobilità di oggi.

L'integrazione di Hyundai all'interno dei meccanismi di Boston Dynamics ha aiutato a pianificare meglio il futuro, aprendo a possibilità a cui che si possono prendere in considerazione con un maggior grado di concretezza solo nel momento in cui alle spalle si ha un grande gruppo con relazioni consolidate. Queste saranno utili anzitutto a incrementare la produzione e conseguentemente le vendite di Stretch nel settore logistico in un periodo storico-industriale come quello attuale segnato dalla crisi dei chip. L'accordo con DHL, che utilizzerà una flotta di Stretch per supportare le proprie operazioni in Nord America, è solo il primo dei diversi step che Boston Dynamics vuole compiere.

I nostri team stanno collaborando ad alcuni grandi progetti e non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli nel prossimo futuro. Una grande idea - ha confessato Theermann - è quella di creare una nuova catena del valore che vada dalla produzione di componenti robotici a soluzioni logistiche intelligenti basate su robot. Stiamo ancora lavorando per definire le tempistiche specifiche, ma i primi progressi sono molto incoraggianti.

