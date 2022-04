La ISS ha un braccio robotico 100% europeo: installazione quasi completata

Il lavoro compiuto dai due cosmonauti è stato letteralmente eccezionale, considerando la complessità dell'operazione, le difficoltà dovute al muoversi nello spazio con le ingombranti tute e i voluminosi guanti e la dimensione del braccio robotico stesso: 37 piedi, pari a 11,28 metri . In particolare, i due astronauti hanno collegato un pannello di controllo al braccio ancorato al modulo russo Nauka , laboratorio il cui attracco aveva messo fuori asse la Stazione Spaziale lo scorso luglio . Sono poi state rimosse le coperture protettive ed è stato installato un corrimano sul modulo per facilitare le operazioni degli astronauti durante le passeggiate spaziali.

Proseguono senza sosta i lavori sulla Stazione Spaziale Internazionale in attesa dell'arrivo a bordo dei quattro astronauti SpaceX Crew-4 , tra cui figura la nostra Samantha Cristoforetti. I russi Oleg Artemyev e Denis Matveev dell'agenzia spaziale Roscosmos hanno compiuto una passeggiata spaziale di 6 ore e 37 minuti durante la quale hanno installato un braccio robotico che verrà utilizzato per spostare gli astronauti e i carichi nel segmento russo della ISS .

Artemyev e Matveev (rispettivamente alla quarta e prima passeggiata della loro vita) torneranno nuovamente fuori dalla ISS per completare i lavori: il 28 aprile toglieranno le coperte termiche che erano state posate sul braccio per proteggerlo durante il lancio e ne fletteranno le articolazioni eliminando i blocchi che lo tenevano fermo all'interno del razzo.

MADE IN EUROPE

L'European Robotic Arm (ERA) è "come un braccio umano. Ha un gomito, le spalle e anche dei polsi", spiegava l'ESA lo scorso anno. Lanciato in orbita dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan) a luglio 2021 a bordo del razzo Proton, è estremamente leggero - 630kg, fatto in fibra di carbonio e alluminio - ma altrettanto potente, con una capacità di carico di 8.000kg. Con i suoi sette giunti si muove avanti e indietro in modo completamente autonomo, opera con una precisione di 5mm, è dotato di due stazioni di controllo - una interna alla stazione, una esterna - e sarà di grande aiuto per installare e sostituire componenti, oltre che permettere agli astronauti di trasferire materiale da una parte all'altra della ISS senza dover necessariamente compiere passeggiate spaziali.