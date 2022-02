Immaginate un robot capace di assumere forme diverse, fatto di elettromagneti e privo di motori che lo muovono. Abbiamo appena descritto ElectroVoxel , un piccolissimo cubo dal lato di appena 60 millimetri in grado di unirsi ad altri cubi per creare un complesso sistema robotico modulare scalabile ed auto-riconfigurabile . É l'invenzione del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory del MIT in collaborazione con l'Università di Calgary, potenzialmente rivoluzionaria specie in contesti di microgravità . Ed è un caso particolare, in cui il robot non va a sostituire l'operato dell'uomo ma si trasforma esso stesso nell'oggetto o nella struttura desiderata.

COME SONO FATTI E COME SI MUOVONO

L'UTILITÀ NELLO SPAZIO

La struttura implementata dal team di ricercatori risulta ideale in condizioni di microgravità: "Nello spazio", spiega Martin Nisser, prima firma dello studio, "anche piccole forze possono far muovere grandi cose". Sono previste applicazioni anche in ambito terrestre ma i risultati in tali contesti non sono ritenuti ancora del tutto soddisfacenti.

Ogni singolo modulo - il cubo - ha un costo di appena 60 centesimi di dollaro, il che li rende altamente convenienti economicamente. Sono stati già testati su un volo parabolico - in microgravità - con comportamenti eccellenti. É infatti nell'industria spaziale che potranno essere sfruttati al meglio, magari per variare le proprietà di inerzia di un razzo senza dover ricorrere all'uso dei motori (e del prezioso carburante). I cubi ElectroVoxel potrebbero ad esempio essere impiegati per la realizzazione di strutture temporanee nello spazio, magari per l'ispezione dei veicoli spaziali.