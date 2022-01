Robot completa operazione chirurgica senza l'intervento dell'uomo

Per la prima volta nella storia un robot ha eseguito in modo quasi del tutto automatizzato un intervento chirurgico in laparoscopia per la riconnessione di due estremità dell'intestino di un maiale. STAR, acronimo che sta per Smart Tissue Autonomous Robot, è stato progettato dalla Johns Hopkins University, e i risultati della sperimentazione sono stati pubblicati su Science Robotics (link in FONTE).

É un grande passo per la chirurgia "di nuova generazione", che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante - si vedano i casi di chirurgia dentale e di operazioni svolte in realtà aumentata. E lo è soprattutto perché mostra i progressi negli interventi completamente automatizzati: "lo STAR ha eseguito la procedura in quattro animali e ha prodotto risultati significativamente migliori rispetto agli esseri umani che eseguono la stessa procedura", ha spiegato Axel Krieger, prima firma dello studio.

Un'operazione chirurgica di questo genere richiede livelli di precisione estremamente elevati, in quanto "anche il minimo tremore della mano o un punto fuori posto possono causare una perdita che potrebbe avere complicazioni catastrofiche per il paziente". Si aggiunga anche che tale tipo di intervento richiede movimenti non solo precisi ma anche ripetitivi: il rischio di commettere solo un minimo errore è dunque particolarmente elevato.