Lenovo Ideapad 5i Chromebook: la giusta esaltazione di Chrome OS | Recensione

Il boom dei Chromebook registrato nel 2021 è, sì, figlio di uno stato emergenziale che ha fatto scattare la corsa al PC portatile e a suoi surrogati per varie necessità - lavoro, svago o studio che siano - ma deve anche essere visto come una sorta di rivincita da parte di Chrome OS, sistema operativo che è maturato silenziosamente nel tempo facendosi apprezzare da un pubblico sempre più esigente, tanto da guadagnarsi una buona fetta del mercato. E, forse per questo, più che di rivincita sarebbe bene parlare di consacrazione. I dati 2021, del resto, parlano chiaro: i Chromebook spediti in tutto il mondo sono stati 37 milioni, il 13,5% in più rispetto all'anno precedente. Non è dunque un caso che i grandi brand puntino sempre più su questa tipologia di prodotto: tra gli indiscussi protagonisti del mercato c'è Lenovo, che con Chromebook Ideapad 5i mette a disposizione un dispositivo a 360 gradi, pensato e progettato avendo bene in mente le esigenze di un pubblico alla ricerca di una soluzione esteticamente gradevole, facile e subito pronta da usare, sempre connessa e dalle prestazioni equilibrate per poter svolgere le proprie attività nel modo più lineare (e appagante) possibile.

LENOVO IDEAPAD 5I CHROMEBOOK - SCHEDA TECNICA

modello: Lenovo Ideapad 5i Chromebook di 6a geneazione (Intel 14")

Lenovo Ideapad 5i Chromebook di 6a geneazione (Intel 14") materiale: alluminio anodizzato (top), PC+ABS (scocca inferiore)

alluminio anodizzato (top), PC+ABS (scocca inferiore) colore: Storm Grey

Storm Grey display: IPS 14" FHD 1920x1080, 16:9, non touch, antiriflesso, refresh rate 60Hz, 300 nit, NTSC 45%

IPS 14" FHD 1920x1080, 16:9, non touch, antiriflesso, refresh rate 60Hz, 300 nit, NTSC 45% processore: Intel Core i3-1115G4 11a Gen (2x 3GHz - fino 4,10GHz con Turbo Boost 6MB cache)

Intel Core i3-1115G4 11a Gen (2x 3GHz - fino 4,10GHz con Turbo Boost 6MB cache) scheda grafica: integrata Intel UHD

integrata Intel UHD memoria: 8GB LPDDR4X 3733MHz

8GB LPDDR4X 3733MHz storage: SSD 128GB M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe

SSD 128GB M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe OS: Chrome OS v. 98.0.4758.91 64-bit

Chrome OS v. 98.0.4758.91 64-bit sicurezza: Google Security H1

Google Security H1 webcam: HD 720p

HD 720p tastiera: resistente a schizzi

resistente a schizzi touchpad: senza tasto con superficie Mylar multi-touch

senza tasto con superficie Mylar multi-touch connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.1

WiFi 6, Bluetooth 5.1 lettore microSD: sì

sì porte: jack combo 3,5mm, 1x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 1 con DisplayPort 1.4, slot per microSD

jack combo 3,5mm, 1x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 1 con DisplayPort 1.4, slot per microSD audio: 2x speaker da 2W con Waves MaxxAudio, 2x microfoni con Google Assistant

2x speaker da 2W con Waves MaxxAudio, 2x microfoni con Google Assistant privacy: copertura webcam con sportellino

copertura webcam con sportellino batteria: 51Wh, autonomia fino a 10 ore, potenza 45W, indicatore LED

51Wh, autonomia fino a 10 ore, potenza 45W, indicatore LED dimensioni: 324x16,6x221mm

324x16,6x221mm peso: da 1,42kg

PRIMO CONTATTO

I Chromebook nascono per essere funzionali, Ideapad 5i a questo aspetto affianca anche un certo fascino, dato dalla semplicità delle sue forme, dalle dimensioni tutto sommato contenute (324x16,6x221mm) e dal materiale che Lenovo ha selezionato per lo chassis, in alluminio anodizzato nella parte superiore. E a rendere l'estetica ancor più gradevole è la diversa finitura del top, per un terzo opaca, per i restanti due terzi più lucida: il gioco di contrasti è davvero piacevole, a dimostrazione di come in certi casi piccoli dettagli possano fare una grande differenza. Pesa 1,42kg, non una piuma ma nemmeno così difficile da portare in borsa o nello zaino, o anche solo da tenere a portata di mano quando si gira per casa. Una volta aperto emergono le linee semplici e ordinate del Chromebook, la simmetria data dal posizionamento dei due speaker ai lati della tastiera è interrotta solamente dalla collocazione del touchpad, leggermente più a sinistra rispetto al centro della scocca.

Le cornici attorno al display IPS da 14" ci sono e si vedono, non possiamo dire il contrario, ma le due laterali sono davvero ben ottimizzate, quella superiore - considerando che ospita la webcam (con tanto di sportellino per la privacy) - ha dimensioni assolutamente accettabili, quella inferiore resta per motivi progettuali sempre la più vistosa ma tutto sommato ben si integra con il resto della scocca. E poi c'è la tastiera retroilluminata, spaziosa abbastanza per poter essere utilizzata comodamente, dai tasti decisi nella digitazione e che restituiscono un feedback preciso e piacevole. La corsa non è né troppo corta né troppo lunga, e quando le dita scorrono sulla tastiera si ha un senso appagante che invoglia la scrittura. Il touchpad ha le giuste dimensioni, il click è nitido eccetto in prossimità del bordo superiore, dove il comando non viene impartito - in pratica, la pressione sul pad aumenta più ci si sposta verso la parte inferiore. Un plauso a Lenovo per l'audio ben curato grazie alla presenza di due speaker da 2W con Waves MaxxAudio e per le porte integrate ai lati di Ideapad 5i: c'è tutto quello che serve, difficile che un utente Chromebook possa pretendere di più. Sul lato sinistro troviamo infatti una porta USB-C, una USB-A, il jack combo e lo slot microSD, a destra è presente una seconda porta USB-C, che come l'altra permette di ricaricare il dispositivo tramite il cavo in dotazione con potenza 45W. Una barra LED posizionata sul profilo inferiore - appena sotto il touchpad, per intenderci - ci permette di tenere monitorata costantemente l'autonomia con un semplice colpo d'occhio (dalla barra tutta verde quando la batteria è al 100% alla singola tacca arancione quando si sta per scaricare).

L'idea è buona, forse il suo funzionamento è un po' troppo macchinoso perché il LED si comporta diversamente a seconda che il Chromebook sia aperto in modalità sospensione, aperto in modalità lavoro, in passaggio dalla modalità sospensione a quella di lavoro o chiuso. E tutto questo varia se il dispositivo è attaccato alla corrente o meno.

IL DISPLAY

Dalla scheda tecnica di cui sopra si legge che il display è un IPS da 14" in formato 16:9 con risoluzione 1920x1080 e refresh rate a 60Hz. La versione in prova è quella non touch: peccato, perché l'interazione con le dita la ritengo uno dei valori aggiunti dei Chromebook. Che, sì, sono ormai diventati in tutto e per tutto validissime alternative ai PC laptop, ma sono anche chiamati a mantenere certi tratti caratteristici adottati dal mondo mobile cosicché possano distinguersi dalla concorrenza. Non che l'assenza del pannello touch castri l'esperienza d'uso, diciamo solo che in questo modo viene meno quell'utilizzo ibrido PC-tablet che apprezzo sui dispositivi Chrome OS. Touch o non touch, il display è ampio abbastanza per lavorare serenamente anche in multitasking, l'antiriflesso è efficace e ok, la risoluzione non è 2K ma il Full HD a mio parere sul Chromebook è abbondantemente sufficiente. É la luminosità che non mi ha convinto del tutto: avrei forse preferito un pannello più brillante, che potesse essere ben leggibile in tutte le condizioni di luce.

L'AUTONOMIA

Ideapad 5i ha una batteria da 51Wh che può essere ricaricata piuttosto velocemente attraverso il cavo da 45W. L'autonomia dichiarata è di 10 ore (fino a), che secondo il mio personale utilizzo fatto prevalentemente di scrittura, navigazione web e visualizzazione di qualche video ritengo forse un po’ troppo generosa: in generale, è più facile doversi riattaccare alla corrente dopo 7-8 ore di utilizzo. Come sempre, sono troppe le varianti in gioco per dare una valutazione oggettiva, ma a favore dell'autonomia gioca (anche) un processore come il Core i3 11a gen. di Intel capace di ottimizzare le prestazioni in tutti i contesti mantenendo nel contempo temperature adeguate (oltre i 36 °C non è mai andato).

CHROME OS E PRESTAZIONI

Impossibile parlare separatamente di Chrome OS e di prestazioni: il primo incide sulle seconde, come e forse più di quanto non facciano Windows e macOS sui PC. Il sistema operativo di Google si distingue dagli altri per la sua leggerezza e lo stretto rapporto con l'ecosistema Android. Chi acquista un Chromebook ne è consapevole, ed è proprio per questo costante intreccio tra esperienza laptop e mobile che risulta difficile - se non impossibile - dare un parere sulla macchina - Ideapad 5i - indipendentemente dal sistema operativo integrato - Chrome OS - e viceversa. L'OS di Google è cresciuto tremendamente, sia in termini di numeri sia per le funzionalità che mette a disposizione. Attraverso i Chromebook rappresenta un raffinato matrimonio tra lo sterminato mondo mobile, rappresentato dalle app Android, e la comodità di utilizzo garantita dalle ampie dimensioni dello schermo. Google ha captato l'esigenza - quella di trasmettere l'esperienza Android su display più grandi, e Android 12L ne è una chiara dimostrazione - portando sul sistema operativo (e dunque sui Chromebook) tante importanti novità e ottimizzazioni (come non citare la possibilità di lavorare anche offline, Nearby Share per condividere i file e Phone Hub per connettere il proprio smartphone Android al Chromebook). Capire appieno il senso di Chromebook significa saper identificare il pubblico a cui è rivolto: chi lo usa per studio o lavoro (o anche per svago, magari per guardarsi un video o per editare le foto con gli strumenti dell'app nativa sfruttando le dimensioni generose dello schermo) non necessita di una potenza spinta al massimo e di prestazioni super. Piuttosto cerca stabilità, reattività, prontezza e facilità d'uso, e ovviamente la sincronizzazione con i propri dispositivi. Ideapad 5i mette a disposizione tutto questo in modo completo, senza troppe esitazioni e con un comportamento deciso in tutte le condizioni - perlomeno quelle che ho cercato di simulare nell'uso quotidiano durante il mio test.

INTEL CORE I3 11A GEN Una considerazione sul processore: all'interno di questo modello è ospitato il Core i3 di 11a generazione, che non è l'unica opzione disponibile in quanto in fase di configurazione è possibile optare, in alternativa, anche per una versione con Intel Core i5-1135G7 11a gen - 4x 2,4GHz, fino a 4,2GHz con Turbo Boost e 8MB di cache (con questa configurazione la memoria LPDDR4x viene automaticamente selezionata a 8GB). Pur non avendo avuto modo di fare confronti diretti con l'altra configurazione, ritengo che la soluzione con Core i3 11a gen sia la più equilibrata, già di per sé performante e dunque in grado di mettere a disposizione dell'utente quella potenza, reattività e capacità di calcolo che aiuta a svolgere le proprie attività in modo più fluido ed appagante. Certo, salire fino al Core i5 11a gen porta - sulla carta - a performance ancor più elevate, ma mai come sui Chromebook c'è da tenere in considerazione il rapporto qualità-prezzo. L'UTENTE TARGET Ancora una volta, dunque, si torna all'argomento iniziale: più che mai con Chromebook bisogna pensare alla destinazione d'uso, intesa sia come insieme di attività da svolgere sia come tipologia di utente finale. Questo tipo di prodotto - ed è un parere di chi scrive - non può pretendere di entrare in competizione diretta con l'amplissima offerta di PC/Mac: se così fosse, la partita sarebbe persa in partenza. Per studiare o lavorare da casa si opta per un Chromebook per avere, in definitiva, un dispositivo subito pronto all'uso, snello e dal giusto prezzo. Ideapad 5i risponde presente a tutti questi aspetti, soprattutto con il compromesso del processore Intel Core i3 11a gen. Propendere per il Core i5 potrebbe portare il prezzo ad una fascia che non tutti gli acquirenti Chromebook sarebbero disposti a tenere in considerazione. GLI AGGIORNAMENTI Non meno importante è la questione aggiornamenti: con Chromebook gli update arrivano regolarmente, e ciò non significa solamente introduzione di inedite funzionalità, ma anche (e a volte soprattutto) patch che garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo, la privacy e la sicurezza dell'utente. Nel tempo questo aspetto ha assunto via via sempre più importanza, vuoi per l'aumentare dei rischi sulla rete, vuoi per la maggiore consapevolezza dei consumatori. E il plus che Chromebook mette a disposizione è il processo di aggiornamento silente, che avviene in background senza interferire sulle attività quotidiane. A volte forse lo si dà per scontato, così a mio parere non è.

CONSIDERAZIONI FINALI

Ideapad 5i lo ritengo uno strumento che enfatizza nel giusto modo i pregi di Chrome OS: mi ha colpito l'immediatezza con cui risponde ai comandi, senza impuntamenti o incertezze. É potente quanto basta per farci portare a termine i nostri task. Una critica può essere fatta tuttavia sulla ventola che, nonostante le temperature interne siano tutto sommato costanti e mai esagerate, viene messa in funzione troppo spesso e con una certa rumorosità che, in determinati contesti, potrebbe infastidire. Il touchpad non mi ha convinto del tutto, specie quando le nostre dita vanno a cercare il click nella parte superiore (bisogna premere più in basso, ma non sempre viene automatico!). E il display, pur restituendo immagini dai colori bilanciati, mi è parso un po' troppo timido nella luminosità. Anche in questo caso si tratta di abitudine - chi scrive rientra in quella fascia di utenti che sullo smartphone spara la luminosità al massimo... - ma forse ci si sarebbe potuti spingere leggermente oltre con un display leggermente più aggressivo. Quando si pensa all'acquisto di un Chromebook - e anche quando lo si recensisce - non si può prescindere dal prezzo di vendita. Il modello da noi provato con Intel Core i3 11a gen, 8GB di RAM e 128GB di storage, proposto a 599 euro (499 euro in promozione al lancio) è una scelta equilibrata, capace di dare soddisfazioni in tutti i contesti di utilizzo ad un prezzo che, sì, non è tra i più bassi del mercato e che per alcuni può essere considerato alto, ma che a mio parere identifica correttamente la fascia a cui questo Chromebook appartiene. Di Chromebook più economici ce ne sono tanti, non tutti però sono in grado di offrire le stesse prestazioni di questo dispositivo Lenovo. Se proprio volessi la configurazione perfetta, aggiungerei 50 euro per lo schermo touch.

